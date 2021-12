Niang a confirmé avoir eu des discussions avec l'OM

Mbaye Niang (27 ans) a confirmé avoir eu des discussions avec le club olympien, lors de l'été 2020. Il pense qu'elles ont plombé son aventure au Stade Rennais.





Lors d'un entretien accordé à Sud-Ouest, l'attaquant de Bordeaux a évoqué les difficultés qu'il a connues en Bretagne. Il les pense liées aux discussions avec l'OM, lors du mercato estival 2020 : "Cet épisode a cassé quelque chose. Je ne me suis pas caché. La moindre des choses, c'était de dire la vérité, pas de faire un coup en douce, pour que le club ait le temps de se retourner. Certains me disaient que Rennes jouait la Ligue des Champions, mais je ne partais pas parce que Rennes était nul. J'ai toujours voulu jouer à Marseille, je l'ai toujours dit. Je sentais que c'était le moment pour moi. J'avais eu une discussion avec Zubizarreta, le directeur sportif. Quand ça ne s'est pas fait, pour X ou Y raisons, j'ai senti qu'à Rennes, on ne me regardait plus de la même façon. Ça ne m'a d'abord pas gêné, j'ai rejoué, mais en janvier j'ai senti que c'était la fin. Je n'avais plus la flamme", a-t-il déclaré au quotidien.



Le natif de Meulan-en-Yvelines a marqué 4 buts, dimanche, contre les Jumeaux de Mzouasia (10-0). En Ligue , il totalise 1 but en 7 apparitions.