Guendouzi a regretté le manque d'agressivité en première période

Mattéo Guendouzi (22 ans) a donné son analyse du match disputé contre Cannet Rocheville (4-1), dimanche. Il pense que les Olympiens sont passés à côté de leur première période en raison du manque d'engagement.





"Il faut se dire la vérité, en première mi-temps, on n'a pas été bons. On n'a pas mis beaucoup d'agressivité pendant les 20 ou 30 premières minutes. On sait qu'on joue face à une équipe qui a à coeur de faire un gros match au Vélodrome contre l'OM, on savait qu'ils allaient tout donner. On n'a pas mis l'intensité, on n'était pas prêts dans les duels dès le début du match... Ils ont marqué, c'était mérité", a confié le milieu de terrain face à la presse.





"On va retenir la victoire et la bonne seconde mi-temps"

Le déclic a eu lieu à la pause (comme souvent) : "Ensuite, on s'est dit les choses à la mi-temps et beaucoup de choses ont été rectifiées, on l'a vu. On sait qu'en coupe de France, tout peut se passer. Je l'ai dit, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, notamment à la perte du ballon et on s'est pris des contres. C'est ça qui nous a mis un peu dedans. Mais on va retenir la victoire et la bonne seconde mi-temps. On reste concentrés sur le prochain match qui nous attend", a-t-il ajouté.



Guendouzi a délivré trois passes décisives, face à Cannet Rocheville. Pour rappel, le dernier match de l'OM se jouera contre Reims, mercredi, avant des vacances bien méritées.