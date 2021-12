Séverac : "Aulas fait passer son club avant l'intérêt général"

Dominique Sévérac a donné son sentiment sur la communication de Jean-Michel Aulas, ces dernières semaines. Il pense que sa volonté de toujours défendre son club le fait déraper.





Au micro de RTL, le journaliste a disséqué la stratégie de communication du président lyonnais. Il pense que le contexte n'était pas serein, avant Paris FC-Lyon : "Tous les signaux de la semaine n'étaient pas bons avant les incidents au Paris FC. Il y a d'abord eu la sanction d'Aulas, qui a été condamné à cinq matchs fermes pour son intimidation sur l'arbitre lors de Lyon-Marseille. Puis il y a eu les demi-mesures, sur les bouteilles d'eau... Résultat, l'état d'esprit dégueulasse qu'il y a dans les stades en ce moment ne va pas changer comme ça", a-t-il déclaré.





"Aulas défend juste bec et ongle son club"

Il considère que le discours de JMA choque en raison de sa position visant à placer l'OL avant l'intérêt général : "Pour en revenir à l'OL, Aulas ne fait pas la saison de trop. Il défend juste bec et ongles son club. Il est d'une certaine mauvaise foi. Après l'arrêt de la saison à cause du Covid, il est allé au tribunal. Mais si l'OL avait été deuxième à cette époque, il n'aurait jamais fait ça. Il fait passer son club avant l'intérêt général. Il défend toujours les intérêts de Lyon. Mais les mauvais choix de l'OL, ce n'est pas que de sa faute, comme avec Sylvinho ou Rudi Garcia... Au sein du foot français, Aulas agace, mais il est comme ça."



À 72 ans, la comm' de Jean-Michel Aulas n'est plus ce qu'elle était et il ne paraît plus compter les mêmes soutiens. Il semble surtout récolter ce qu'il a semé toutes ces années.