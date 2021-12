Lizarazu interpelle la justice, concernant les violences dans les stades

Bixente Lizarazu considère que la justice n'est pas suffisamment sévère avec les supporters qui commettent des violences dans les stades. Il pense qu'il faut prononcer des interdictions de stade à vie.





"Il y a un dégoût général parce qu'il y a une continuité dans ces actes, et un sentiment d'impunité. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. On commence à prendre des mesures, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut virer les hooligans et les stigmatiser. Radiés à vie. Ils n'ont rien à faire dans un stade. Il faut taper fort. Sans parler de l'image donnée à l'étranger, tu ne peux plus aller tranquillement au stade en France. Des femmes et des enfants ont été agressés. Il y avait des enfants en pleurs. C'est déplorable", a déclaré le champion du monde 1998 au micro de Téléfoot.



La commission de discipline de la FFF devrait se réunir mardi pour prendre ses premières décisions sur les incidents du match Paris FC-Lyon. Elle a également été saisie par l'OM en appel en ce qui concerne les événements survenus au Groupama Stadium, il y a quelques semaines.