Mercato : l'OM aurait dit non à Belaili

Youcef Belaili (29 ans) se serait proposé à l'OM, qui aurait recalé son dossier. Il ne rejoindra pas Marseille, cet hiver, comme l'aurait souhaité Nabil Djelit.





Libre depuis son départ du Qatar SC, le joueur aurait proposé ses services à plusieurs clubs de Ligue 1, dont Lyon, Rennes et Marseille. Et l'OM aurait refusé sa candidature, indique Foot Mercato. Il serait en revanche en discussion avec Montpellier. Le Qatar SC a quant à lui clarifié les conditions de son départ, précisant que le joueur avait demandé une revalorisation salariale et accepté la résiliation de son contrat à l'amiable.



Ces derniers jours, le nom de l'international algérien avait été associé à l'OM. Nabil Djellit avait notamment insisté lourdement (comme avec Islam Slimani). S'il a réalisé une bonne coupe Arabe, le joueur n'a jamais vraiment connu le haut niveau. Il n'a disputé qu'une rencontre de L1, lors de son passage à Angers.