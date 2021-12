Milik : "Si je ne marque pas, je joue mal..."

En zone mixte, Arek Milik (27 ans) a évoqué le triplé qu'il a inscrit contre Cannet Rocheville (4-1). L'international polonais regrette que les prestations des attaquants soient uniquement évaluées sur le nombre de buts. Il admet a contrario que cela est bon pour la confiance.





"Pour tous les attaquants, les buts sont un carburant. Si tu marques, tu prends davantage confiance et tu te sens de mieux en mieux. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe à gagner le match et à se qualifier pour le tour suivant. Pour moi, marquer, c'est le plus important, parce qu'à la fin, tout le monde regarde si j'ai marqué ou pas. Si je marque, je joue bien. Si je ne marque pas, je joue mal. C'est de cette façon que vous les journalistes, comme beaucoup de gens, voyez le match. Donc oui, c'est très important pour moi", a-t-il lancé face aux micros des journalistes.





"Il faut du temps pour jouer bien et être à mon niveau"

Il pense retrouver peu à peu son meilleur niveau : "Je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas quand tu reviens après une blessure. Pour un attaquant, être de retour n'est pas jamais simple. C'est différent des défenseurs ou des milieux, parce qu'en tant qu'attaquant, si tu ne marques pas, tout le monde le voit. Pour marquer des buts, parfois il te faut quelque chose de plus. Et quand tu reviens après une blessure, il manque toujours quelque chose. Il faut du temps pour s'adapter et jouer mieux. Bien sûr, je savais qu'avant de faire une bonne performance, que je devrais jouer mieux. Mais comme je l'ai dit, c'est normal. Après une dure blessure, parfois, il faut du temps pour jouer bien et être à mon niveau. Mais, je me sens mieux et je pense que toute l'équipe va aller dans ce sens", a-t-il poursuivi.



Milik totalise 8 buts en 16 apparitions, cette saison. Il lui reste à se montrer efficace en Ligue 1, compétition où il a paru éprouver davantage de difficultés (1 but en 9 rencontres).