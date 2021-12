Sampaoli respecte beaucoup le match de Cannet Rocheville

Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur le succès obtenu par l'OM contre Cannet Rocheville. Il a apprécié le travail réalisé par les adversaires et estime que son équipe a éprouvé des difficultés, en première période.





"Ce qu'ils ont proposé était très bon et je respecte beaucoup leur match. Ils ont montré beaucoup d'envie dès le début du match, ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont lutté jusqu'au bout", a confié l'Argentin en conférence de presse. Il considère que ses joueurs ont bien répondu : "En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités", a-t-il poursuivi. Il s'est enfin réjoui qu'Arek Milik inscrive un triplé : "C'est important pour lui."



L'OM a rendez-vous avec Reims, mercredi, pour le dernier match de l'année.