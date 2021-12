Cannet Rocheville-OM : les compos officielles

Voici les noms des joueurs qui vont démarrer le match Cannet Rocheville-OM (coupe de France).





Jorge Sampaoli a choisi de faire tourner son effectif et de titulariser Jordan Amavi, lequel n'a plus fait d'apparition depuis plusieurs semaines.



La compo officielle de l'OM : Mandanda (c) - Lirola, Balerdi, Alvaro, Amavi - Guendouzi, Gueye - Harit, Payet, Konrad - Milik.



La compo officielle de Cannet Rocheville : Squarcioni - Chauvet, Scordato, Lahouel - Ferreri, Calatayud (c), Bennani, Abdallah - Mendes, Core, Tahtouh.