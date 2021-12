Cannet Rocheville-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM affronte Cannet Rocheville, ce dimanche, en coupe de France. Compos, horaire, chaîne... Voici toutes les infos à connaître sur le match !





Le club phocéen a bénéficié d'une petite période de repos, après le succès obtenu contre Strasbourg. C'est suffisamment rare pour être signalé. S'il était censé se jouer à l'extérieur, le match de coupe de France contre Cannet Rocheville si disputera finalement au stade Orange Vélodrome, ou 15 à 20 000 spectateurs devraient prendre place.



Pour l'occasion, Jorge Sampaoli a laissé plusieurs éléments au repos : William Saliba et Cengiz Under ne font pas partie du groupe convoqué. Et il devrait faire un peu tourner son effectif, cet après-midi. Jordan Amavi pourrait notamment bénéficier de temps de jeu.





Les compos probables de Cannet Rocheville-OM

Voici la tendance, concernant les équipes possibles de Cannet Rocheville-OM. Nous publierons les compos officielles, dès qu'elles seront connues.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Balerdi, Alvaro, Amavi - Gueye, Guendouzi, Payet - Harit, Milik, De la Fuente.



La compo probable de Cannet Rocheville : Squarcioni - Chauvet, Scordato, Lajouel - Ferreri, Calatayud, Bennani, Abdallah - Mendes, Core, Tahtouh.





Cannet Rocheville-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre Cannet Rocheville-OM démarrera à 13h45 et sera diffusée conjointement par France 3 et Eurosport Player.