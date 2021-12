Mercato : Belaïli négocie avec... Montpellier

Youcef Belaïli (29 ans) a confirmé qu'il négociait avec une équipe de Ligue 1. Il s'agit de Montpellier, et non de l'OM.





Interrogé par Goal, l'international algérien a répondu aux rumeurs au sujet d'une possible arrivée en France. Il semble plutôt s'orienter vers une signature au MHSC : "Oui, il y a des négociations en cours jusqu'à présent entre moi et Montpellier, mais il n'y a rien de nouveau concernant l'avancée", a-t-il confié au média, en marge du succès obtenu par l'Algérie en Coupe Arabe.



Le joueur est également associé à l'ASSE et à l'OM. Certaines sources évoquent un réel intérêt des dirigeants phocéens. Pour autant, il paraîtrait étonnant que Pablo Longoria mise sur lui, cet hiver. Pour rappel, Youcef Belaïli est libre de tout contrat, suite à son licenciement de Qatar SC. Il a déjà évolué en Ligue 1, à Angers, par le passé (1 match de championnat).