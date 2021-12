Mercato : Leeds United à l'offensive pour Kamara dans les prochains jours ?

Leeds United souhaiterait faire une offre pour recruter Boubacar Kamara (22 ans), lors du mercato hivernal. Il pourrait proposer 11,7 millions d'euros à l'OM.





Selon les éléments recueillis par Leeds-live.co.uk, le milieu défensif olympien plait à Marcelo Bielsa, lequel veut l'intégrer à son effectif dès cet hiver. Le coach argentin fait en effet face à une situation très délicate, alors que le club occupe la 16e position au classement de Premier League et demeure sous la menace d'une possible relégation. Il reste sur deux claques consécutives contre Arsenal (1-4) et Manchester City (0-7). Le média précise qu'une offre de 11,7 millions d'euros est dans les tuyaux.



Il reste néanmoins à voir si Boubacar Kamara envisage de partir. En fin de contrat en juin, il a recalé plusieurs clubs, durant le mercato estival. Il paraît d'ailleurs s'étonner que les dirigeants marseillais fassent tout pour récolter quelques millions sur son transfert. Son attitude agace certains supporters, alors que des rumeurs provenant de l'étranger indiquent que son agent discute avec des clubs en vue d'une arrivée gratuite, l'été prochain. Il ne s'est lui pas prononcé clairement sur son futur.



Cette saison, le Marseillais a disputé 21 matchs, dont 17 comme titulaire. Est-il réellement attaché à l'OM ? La réponse ne tardera pas à tomber.