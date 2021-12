Mercato : un intérêt réel de l'OM pour Belaïli ?

L'OM s'intéresserait à Youcef Belaïli (29 ans), en vue de renforcer son secteur offensif. Le joueur est libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec le Qatar SC.





Auteur de quelques prestations remarquées, ces derniers jours, avec l'Algérie, Youcef Belaïli figure sur les tablettes olympiennes, selon l'insider Treize013 : "Le club du sud intéressé par Youcef Belaïli serait l'Olympique de Marseille. Le joueur est libre de tout contrat et le natif d'Oran rêve de l'OM", a-t-il écrit par le biais de son compte Twitter.



Info ou intox ? Le natif d'Oran compte 29 sélections avec l'Algérie, mais n'a que peu d'expérience du plus au niveau. Il a inscrit 17 buts et donné 3 passes décisives en 24 apparitions avec le Qatar SC, ces deux dernières saisons. Il a auparavant porté les couleurs du MC Oran, de l'ES Tunis, de l'USM Alger, du SCO Angers (1 match en Ligue 1) et d'Al-Ahli. Il aurait été licencié par la formation qatarie, suite à sa célébration du but victorieux contre... le Qatar, il y a quelques jours.



Nabil Djellit, toujours très objectif, avait déjà associé son nom à l'OM, affirmant que l'équipe de Jorge Sampaoli se qualifierait facilement pour la Ligue des Champions avec lui et Islam Slimani...