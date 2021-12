L'OM dans le top 12 des contrats d'équipementiers ?

L'OM afficherait le 12e partenariat européen, en ce qui concerne l'accord avec son équipementier.





Selon les informations relayées par Sportune, le club phocéen a négocié le 12e plus gros accord en Europe, pour prolonger son partenariat avec Puma. Il percevrait désormais entre 25 et 30 millions d'euros par an, soit un peu moins que Tottenham. L'accord trouvé il y a quelques jours devrait faire beaucoup de bien aux finances olympiennes : il est presque doublé par rapport au précédent (environ 15 millions d'euros par an). Et auparavant, Adidas versait 10 millions d'euros par an.





Le top 12 des contrats équipementiers

1. Real Madrid (Adidas) : 110 M€/an

2. FC Barcelone (Nike) : 105 M€

3. Manchester United (Adidas) : 85 M€

4. Paris Saint-Germain (Nike) : 80 M€

5. Liverpool (Nike) : 79 M€

6. Manchester City (Puma) : 73 M€

7=. Chelsea (Nike) : 68 M€

7=. Arsenal (Adidas) : 68 M€

9. Bayern Munich (Adidas) : 60 M€

10. Juventus Turin (Adidas) : 52 M€

11. Tottenham (Nike) : 34 M€

12. Olympique de Marseille (Puma) : 25 à 30 M€.