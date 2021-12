Violences : Lonjon appelle à l'union

Le football français fait face à une vague de violence sans précédent. Manu Lonjon pense que les clubs doivent s'unir, plutôt que de défendre leur intérêt personnel.





Sur Twitter, le journaliste a donné son avis sur les incidents survenus ces derniers jours. Il considère que les dirigeants doivent se montrer solidaires les uns avec les autres : "Continuons de toujours penser que c'est la faute des autres ! De l'OM, de l'OL .. Qui est clean ?! L'ennemi commun, ce n'est plus automatiquement l'adversaire, c'est celui (même parmi les siens) qui balance des objets sur le terrain, qui sème le chaos, qui gâche notre plaisir", a-t-il écrit.



Les instances et les clubs ont trop longtemps détourné le regard de ce qui se passait dans leurs tribunes. Le football français est maintenant confronté au même type de problèmes qui a obligé l'Angleterre à réagir, à la fin des années 80. Et le mal paraît profond.