Cannet Rocheville-OM : le groupe olympien avec 2 absents

Jorge Sampaoli a communiqué le groupe qui affrontera l'ES Cannet- Rocheville demain, lors des 32e de finale de la Coupe de France.





Demain, l'OM fera son entrée en lice à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France contre Cannet-Rocheville. Si Jorge Sampaoli avait expliqué en conférence de presse qu'il prenait ce match très au sérieux, le coach Argentin a tout de même laissé deux cadres au repos. En effet, William Saliba (joueur le plus utilisé) et Cengiz Under (qui revient de blessure), ne font pas partie du groupe.



Gardiens: Mandanda - Lopez - Ngapandouetnbu

Défenseurs: Alvaro - Caleta-Car - Amavi - Peres - Balerdi - Lirola

Milieux: Rongier - Kamara - Guendouzi - Gerson - Gueye - Harit

Attaquants:Payet - Milik - Dieng - De La Fuente - Henrique - Targhalline



La rencontre sera à suivre sur France 3, à partir de 13h45.