Le Graët : "C'est désastreux pour le football"

Noël Le Graët se faisait plutôt discret, concernant les incidents qui survenaient dans les stades français. Il a réagi, après Paris FC-Lyon qui était organisé par la FFF.





Le président de la fédération est sorti du bois suite aux débordements de vendredi. Il entend bien découvrir l'identité des fauteurs de trouble : "C'est désastreux pour le football. C'est honteux et très triste de voir qu'un match sympa de Coupe de France à Paris puisse dégénérer comme cela. Maintenant, les responsabilités vont être établies dès lundi. J'ai mis toutes nos équipes sur ce dossier. Elles vont étudier tous les rapports. Il faut savoir qui sont ces fous et d'où ils viennent", a-t-il lâché dans L'Equipe. Il pense que les dirigeants de clubs vont devoir assumer : "À force, il faudra bien qu'ils le fassent. Les clubs ont des responsabilités sur la sécurité. Mais quand des bandes de voyous agissent ainsi, ils peuvent être parfois démunis. Leurs stadiers ne peuvent pas toujours gérer de tels bandits. Mais il faut que tout le monde ait conscience que ça ne peut pas durer." Il a par ailleurs indiqué avoir reçu un message de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu : "J'ai eu un message où elle me dit qu'elle entend que je prenne mes responsabilités. Si ce sera le cas ? N'en doutez pas. Et rapidement."



Outre la rencontre de Coupe de France disputé à Charléty, la FFF interviendra en appel sur le match Lyon-OM, dans les prochaines semaines. Il faut espérer qu'elle se montrera plus sévère que la commission de discipline de la LFP, dont les décisions ont paru déconnectées de la réalité, ces derniers mois.