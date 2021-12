Vente OM : McCourt se projette toujours à moyen terme

Frank McCourt continue de se projeter, à la tête de l'OM. Les rumeurs sur la vente du club paraissent dès lors très douteuses.





Quand certains chroniqueurs continuent d'en faire des tonnes sur la vente de l'OM, la réalité des coulisses paraît bien différente de ce qu'ils affirment. Dans son édition du jour, L'Équipe indique que les discussions avec Puma ont été menées par "la nouvelle équipe dirigeante, Longoria et sa DGA chargée du marketing et des revenus, Nathalie Nénon-Zimmermann". Et elle aurait été grandement appuyée par Frank McCourt, lequel "continue de raisonner à moyen terme pour son club". A priori, aucune vente n'est actée ou en cours.



Le journal donne par ailleurs des chiffres un peu différents de ceux de l'AFP, concernant le contrat avec Puma. Selon ses informations, la base atteindrait 20 millions d'euros par saison sur la période 2023-2028, l'OM pouvant espérer à terme 25 millions "si les parts variables sont déclenchées". C'est en tout cas bien mieux que le partenariat précédent (15 millions d'euros par an).