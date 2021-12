Rovera a tendance à croire Aulas

Simone Rovera peine à croire que Jean-Michel Aulas puisse mentir sur les discussions qui ont suivi l'incident lié au match Lyon-OM. Il est surpris que sa version soit si différente de celle consignée par l'arbitre dans son rapport. Il a tendance à accorder du crédit au Lyonnais.





"Cette histoire continue d'être très floue pour moi. Parce que les propos de Peter Bosz remettent encore de l'essence sur le feu, comme on dit en Italie. Je trouve que Jean-Michel Aulas a raison de dire ça s'il considère que sa version n'est pas prise en considération et que ses propos ont été déformés. Je trouve que c'est même trop “soft” si vraiment sa version est totalement différente. C'est pour ça que son discours est un peu politique. Si tout s'était déroulé de façon vraiment différente, je pense que Jean-Michel Aulas aurait eu un discours beaucoup plus fort", a confié le consultant sur RMC.





"On a deux versions différentes qui s'opposent"

Et de poursuivre : "Je pense aussi qu'il cherche à apaiser la situation. Mais il faudrait croire au rapport de l'arbitre, et ne pas croire Jean-Michel Aulas ? C'est ça la question. On a deux versions différentes qui s'opposent. On part du principe que l'arbitre a toujours raison. Mais ce soir-là, il y a eu plusieurs moments de discussions entre les acteurs, pas seulement cette réunion officielle à laquelle tout le monde n'a pas participé au même moment. Trouver une seule vérité sur cette soirée, pour moi c'est impossible."



Jean-Michel Aulas a été reconnu coupable par la commission de discipline de la LFP. Sa peine de 5 matchs ferme est symbolique et ne changera au fond pas grand-chose...