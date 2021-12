Micoud juge les mesures du gouvernement insuffisantes

Johan Micoud a été déçu par les mesures annoncées par le gouvernement et la LFP, suite aux réunions des derniers jours. Il ne pense pas qu'elles suffisent.





"C'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas assez ! Donc si le jet de projectile passe à côté du joueur ou de l'arbitre, le match continue... Messieurs, vous pouvez continuer de canarder les acteurs, mais sans les toucher... Décision mitigée comme d'habitude", a estimé le consultant par le biais de son compte Twitter.



Pour rappel, ces mesures concernent la vidéo surveillance, les délais de réflexion sur la reprise des matchs, les filets de protection, ou encore l'interdiction des bouteilles de plastique dans les stades... On ne peut pas dire que les multiples réunions aient abouti sur d'immenses idées. Les débordements survenus hier soir à Charléty montrent en tout cas combien le mal est profond et combien les autorités l'ont laissé se développer, ces dernières décennies.



Il est difficile d'évoquer la multiplication des incidents sans parler de la légèreté des sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP. Le football français a besoin d'instances fortes et compétentes. Or la gestion de la première partie de saison fait plus penser à de l'amateurisme.