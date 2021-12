Puma : l'OM percevrait deux fois plus

L'OM aurait négocié le nouveau contrat avec Puma dans une fourchette de 25 à 30 millions d'euros par saison.





Selon les informations communiquées par l'AFP, le nouveau partenariat avec la marque allemande implique le versement d'une somme de 25 à 30 millions d'euros par saison, contre 15 millions auparavant. Une progression qui aidera le club phocéen à rééquilibrer son budget. L'OM devrait ainsi disposer du deuxième plus gros contrat d'équipementier de Ligue 1, après le PSG (Nike verserait 80 à 85 millions d'euros par saison depuis 2019, contre 25 millions avant).



"Nous sommes fiers de continuer cette aventure avec l'Olympique de Marseille. Nous avons, ensemble, des ambitions élevées pour servir la performance de l'équipe et le plaisir des supporters. Notre association est naturelle depuis le premier jour car nous partageons la même passion d'un football authentique. Tout cela rend la collaboration avec les équipes de l'OM très agréable et une base solide pour continuer de développer de multiples projets et renforcer l'histoire entre PUMA et l'Olympique de Marseille", a confié Richard Teyssier, Directeur Général PUMA Europe, sur le site officiel olympien.



Pour rappel, le nouvel accord court jusqu'en 2028.