Sampaoli : "On a un groupe très jeune"

Jorge Sampaoli a fait un petit bilan du travail qu'il a réalisé depuis le début de la saison. Il espère encore faire progresser l'équipe et concède qu'il n'a pour l'instant pas trouvé de solution pour améliorer le rendement de l'aile gauche.





Face à la presse, l'Argentin a fait un point sur les premiers mois de compétition. "Le bilan est toujours fait sur l'évolution de l'équipe devant le championnat et la Ligue Europa qui a été très intense pour nous. On a un groupe très jeune qui arrive à intégrer nos idées. Nous regardons plus loin que les résultats avec des résultats parfois injustes, d'autres heureux. L'idée est de développer l'idée dans le temps puisque nous avons un groupe jeune. Nous voulons continuer d'avancer", a-t-il indiqué aux journalistes.





"On n'a peut-être pas encore consolidé ce qu'on veut faire"

Il concède un manque de tranchant, sur l'aile gauche : "Nous avons des jeunes avec beaucoup de potentiel et d'avenir comme Konrad (de la Fuente) ou Luis (Henrique). On a aussi Amit Harit qui a joué ailier gauche. C'est un poste où on a besoin d'être plus tranchant, décisif. On a besoin de plus d'efficacité dans le dernier tiers. On n'a peut-être pas encore consolidé ce qu'on veut faire. On n'est pas assez décisif à l'approche du but."



Si l'OM possède la meilleure défense du championnat, il éprouve davantage de difficulté dans le domaine offensif. Il n'a marqué que 25 buts en 17 matchs.