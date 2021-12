Deschamps regrette d'avoir dit stop, même à l'OM

Didier Deschamps s'est exprimé sur la possibilité de dire stop, avec les Bleus. Il ne l'envisage pas, alors qu'il regrette d'avoir mis un terme à ses missions à la Juventus, en 2007, et à l'OM, en 2011.





"Je n'ai jamais pensé à arrêter après l'Euro. J'ai pris le temps de souffler, de m'isoler. Trois, quatre jours. Puis est venu celui de l'analyse. Je n'ai plus 30 ou 35 ans pour prendre des décisions à chaud. J'ai dit stop deux fois. Si j'avais à le refaire, je ne redirais jamais stop. C'est une connerie. J'étais jeune", a déclaré le Bayonnais lors d'un entretien accordé à L'Équipe.



Pour rappel, il avait quitté le club phocéen au terme de plusieurs mois de conflit ouvert avec José Anigo. Et il avait notamment été menacé par Rachid Zeroual, le patron des Winners. Il avait ensuite rejoint le banc de l'équipe de France, en remplacement de Laurent Blanc.



Didier Deschamps a totalisé 83 succès, 42 matchs nuls et 40 défaites, sur le banc de l'OM. Il a remporté le titre de champion de France 2010 et les coupes de la Ligue 2010, 2011 et 2012.