Sampaoli : "On va essayer d'aller le plus loin possible"

Jorge Sampaoli souhaite aller le plus loin possible en coupe de France. Il n'envisage pas obligatoirement de faire tourner son effectif, dimanche, contre Cannet Rocheville (National 3).





"C'est une coupe importante pour le club. Ça fait longtemps que le club ne l'a pas gagnée (1989), on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est aussi une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat peut-être", a déclaré le coach argentin en conférence de presse. Il n'est sûr de faire tourner son effectif : "Ça dépend parce nous avons un match mercredi, ça va nous donner la possibilité d'utiliser plusieurs joueurs, mais c'est aussi très important de gagner ce match de dimanche parce que c'est une compétition où il y a des surprises parce que des équipes la minimise. On veut être sûrs de voir quels joueurs sont prêts pour affronter des équipes très différentes de celles du championnat", a-t-il ajouté.



L'an dernier, l'OM avait éliminé Auxerre (2-0), au premier tour de la compétition, avant de se faire sortir par Canet RFC, en seizièmes. Jorge Sampaoli n'était pas encore arrivé.