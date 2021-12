Temps de jeu, mercato... Luis Henrique s'exprime sur son avenir

En conférence de presse, Luis Henrique (20 ans) s'est exprimé sur ses prestations, cette saison. Il n'est pas satisfait et espère retrouver son niveau de l'exercice passé. Il n'envisage pas de partir, mais plutôt de gagner en temps de jeu.





Le Brésilien est particulièrement critique sur ses performances : "Je ne suis pas encore satisfait de mes prestations, mais je le suis de celles du groupe. Le Luis Henrique de l'année dernière doit revenir et je vais tout faire pour qu'il revienne", a-t-il confié aux journalistes présents à la Commanderie, ce vendredi. Il pense néanmoins s'être bien adapté à Marseille : "Au début, c'était difficile parce que j'étais tout seul, mais le groupe m'a très bien accueilli et je me sens de plus en plus à l'aise. Je plaisante avec les autres. C'est pareil pour n'importe quel joueur qui vient d'un autre pays. L'adaptation prend un peu de temps, mais maintenant ça va."





"Je ne veux pas aller ailleurs"

Il espère obtenir davantage de temps de jeu, ces prochains mois : "Plus j'ai de temps de jeu, plus j'ai confiance en moi. J'ai commencé comme titulaire, ce qui m'a donné de la confiance. Tout se passe en fonction du nombre de matchs. Oui, ma passe décisive à Strasbourg m'a apporté un peu de cette confiance." Il n'envisage en tout cas pas de quitter l'OM, lors du mercato hivernal : "Je veux continuer à jouer ici, c'est le club qui m'a fait venir. En plus, les supporters reviennent dans les stades et je ne veux pas aller ailleurs."



Cette saison, Luis Henrique totalise 15 matchs, toutes compétitions confondues, dont 5 disputés comme titulaire.