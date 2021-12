Di Meco pense qu'Aulas bluffe totalement

Eric Di Meco est convaincu que Jean-Michel Aulas est satisfait par les sanctions prononcées par la commission de discipline, craignant de prendre beaucoup plus après l'incident de Lyon-OM. Il pense que le président de l'OL bluffe pour faire croire le contraire.





"Aulas est dans la comm'. Le comportement qu'il a eu le soir du match montre qu'il a peur que si le match ne reprend pas il perde sur tapis vert. Je pense qu'il doit être heureux des sanctions, parce que le match est à rejouer et qu'il ne pensait peut-être pas le rejouer. Ils sont montés au créneau en pleurant parce que c'est normal, si tu ne pleures pas on va dire " ils sont contents ". Et là il pleure pour la sanction, alors qu'il sait très bien personnellement qu'il a fait pression et que c'est mérité. Et puis je vais te dire, ça fait quoi cinq matchs de suspension pour un président ?", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM au micro de RMC.



La commission de discipline n'a pas paru à la hauteur, cette première partie de saison. Elle ne semble pas se remettre en question, mais ses décisions ont certainement causé beaucoup de tort à la Ligue 1. Quant à Jean-Michel Aulas, il semble très bien s'en être tiré...