Ménès : "Je trouve ça scandaleux que ce match ait encore lieu à Lyon"

Sur son blog, le journaliste a donné son sentiment sur les sanctions prononcées suite à l'incident survenu au Groupama Stadium. Il y voit quelques incohérences : "Je trouve ça scandaleux que ce match ait encore lieu à Lyon. Évidemment, il n'y aura personne dans le stade, mais il faudra bien que les Marseillais y aillent au stade. Il va falloir renforcer sévèrement la sécurité. Si Aulas a mis la pression à Ruddy Buquet, je ne vois vraiment pas en quoi on pourrait mettre en doute la parole de l'arbitre dans ce dossier, il mérite d'être puni. Maintenant, ce qui peut être étonnant, c'est que Sampaoli qui selon Monsieur Buquet ne s'est pas bien comporté. Lui s'en sort blanc comme neige ou alors on a peut-être pris l'habitude qu'il insulte tout le monde à tous les matches. Mais moi ce que je regrette, dans ce dossier, c'est que l'ensemble des parties concernées n'ait pas pris de hauteur pour que le football français avance. Non, ici tout le monde pense à sa paroisse. C'est dommage", a-t-il indiqué.



Pour rappel, le club rhodanien a été sanctionné de deux matches à huis clos (dont celui contre l'OM) et d'un retrait de 1 point.