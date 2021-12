Echouafni rappelle son meilleur souvenir avec l'OM

Olivier Echouafni s'est remémoré son meilleur souvenir avec l'OM. Il s'agit de la remontée en D1, en 1996.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien milieu de terrain a évoqué son parcours sous la tunique phocéenne. Il se rappelle tout particulièrement de la remontée en Division 1, en 1996 : "Mon meilleur souvenir ? La remontée en 1996, qui a marqué la deuxième génération de Minots, les Libbra, Marquet, Jambay, Asuar etc., formés au club et entourés de grands anciens, qui ont permis à l'OM de retrouver l'élite. Je revois le dernier match en D2 face à Sochaux, avec des feux d'artifice un quart d'heure avant la fin. Et puis, nous avons mis à exécution le défi qu'on s'était lancé, à savoir se raser la tête. Je nous revois le soir, avec Cascarino, Ferreri, Galtier, Casoni, Ferrer, avec des têtes incroyables. Ça n'avait pas été facile, même si, à chaque déplacement, les stades étaient pleins et les gens pas du tout hostiles, la fierté n'en était que plus grande. Nous aurions mérité aussi d'aller en finale de la coupe, sur la demi-finale contre Auxerre."



Pour rappel, l'OM a été rétrogradé deux fois successivement. La première fois par le conseil fédéral de la Ligue de football, laquelle était dirigée par Noël le Graët. La seconde fois par la DNCG récemment créée par le Breton et alors présidée par André Soulier, qui lui a interdit la montée dans l'élite.