Deschamps s'exprime à demi-mot sur Mandanda

Didier Deschamps a évoqué le sort de quelques anciens qu'il n'a pas convoqués lors des derniers rassemblements des Bleus. C'est notamment le cas de Steve Mandanda (36 ans).





Interrogé par L'Équipe, le sélectionneur de l'équipe de France s'est exprimé sur la situation de ces cadres qu'il n'a plus convoqués, ces dernières semaines : "On ne sait pas. À un moment, cela s'arrête. Il n'y a jamais le bon timing mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ces trois-là sont toujours sélectionnables. Cela ne veut pas dire forcément sélectionnés. Après, c'est par rapport à la concurrence, au profil. Les uns et les autres ont fait ce qu'ils ont eu à faire. C'est arrivé à d'autres, aussi, les années précédentes. Il n'y a pas un joueur qui a envie que ça s'arrête. Mais à un moment, oui, ça arrive. On ne sait pas quand forcément", a-t-il expliqué au quotidien.



Steve Mandanda a perdu sa place à l'OM au profit de Pau Lopez. Il paraît difficile d'imaginer qu'il puisse être appelé chez les Bleus sans bénéficier de temps de jeu avec son club. Certains médias évoquent la possibilité d'un départ, lors du mercato hivernal. Pour rappel, il défend le maillot de l'OM depuis l'été 2007 (hormis 2016-2017) et compte notamment 34 sélections avec les Bleus. Une immense page pourrait donc se tourner, ces prochaines semaines.