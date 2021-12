L'OM annonce la prolongation du partenariat avec Puma (Officiel)

Sur son site officiel, le club olympien a annoncé que le partenariat avec Puma était reconduit jusqu'en 2028. Il équipe l'OM depuis 2018.





L'OM a posté un communiqué pour officialiser la prolongation du contrat équipementier conclu avec la marque allemande : "L'Olympique de Marseille et PUMA sont fiers de poursuivre leur collaboration jusqu'en 2028. Depuis 2018, PUMA et l'OM partagent une vision commune qui s'appuie sur des valeurs symboliques : performance, passion et ambition. En travaillant quotidiennement main dans la main, l'équipementier et le club ont développé une relation puissante et unique. Ensemble depuis 2018, ces deux acteurs majeurs du football ont bâti une histoire commune qu'ils sont fiers de pouvoir reconduire pour les prochaines années", indique son message.





"Le rapport humain est essentiel à la construction d'une relation durable"

Le montant de l'accord n'a pas été précisé. Il était jusque-là de 14 à 15 millions d'euros par saison, soit bien davantage que ce que versait Adidas auparavant (environ 10 millions par an). Pablo Longoria a confié son enthousiasme : "A l'Olympique de Marseille, le football est l'essence même de notre existence. Depuis 2018, nous partageons ensemble cette vision. Nous avons donc co-créé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité", a confié le président de l'OM. Avant d'ajouter : "Ce partenariat, c'est aussi une aventure de passionnés qui partagent la fierté d'une ville, d'un club et de ses couleurs à travers la France et partout dans le monde. Au-delà des objectifs communs, le rapport humain est essentiel à la construction d'une relation durable. Je remercie Richard Teyssier et ses équipes pour nos échanges qui créent une réelle valeur additionnelle à notre collaboration."



Après avoir longtemps été associé à la marque aux trois bandes, le club phocéen s'inscrit donc sur la durée avec Puma. Ce dernier équipe aussi des clubs comme Manchester City, le Milan AC, ou encore le Borussia Dortmund.