Kombouaré : "Ce qu'a subi Payet est très grave"

Antoine Kombouaré a de nouveau affiché son soutien à Dimitri Payet (34 ans). Il considère que la justice doit prononcer des suspensions plus lourdes, après des incidents comme celui survenu à Lyon.





"Comment tu peux jouer au foot ? Quand tu vas frapper un corner, tu n'es plus serein. Tu vas là-bas et tu te dis : 'il faut que je fasse attention, car il peut y avoir une bouteille'. Ce qu'il a subi est très grave et il aurait pu se dire : 'j'arrête de jouer au foot.' Moi, j'aurais compris sa décision, car il était devenu la cible et cela devenait dangereux pour lui. Il a dû faire des cauchemars. Ça démarre par des petits projectiles, des bouteilles d'eau et cela va être quoi demain ? Ce n'est pas encore allé assez loin. Il faut prendre des mesures plus sévères contre ces voyous", a déclaré le coach du FC Nantes en conférence de presse. Et d'ajouter : "Il faut éduquer les gens, faire de la prévention et sanctionner les fous furieux qui n'ont rien à faire dans un stade. Oui j'appelle ça comme ça, des malades qui n'ont rien à faire dans un stade et qu'il faut suspendre à vie."



Le supporter qui a lancé la bouteille sur le joueur de l'OM a été condamné à six mois de prison avec sursis. Il a également écopé d'une interdiction de stade de 5 ans, avec obligation de pointer lors des manifestations sportives.