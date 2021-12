Avec Slimani et Belaïli, l'OM serait en C1, affirme Djellit

Nabil Djellit pense que l'OM serait bien inspiré de recruter Islam Slimani (33 ans) et Youcef Belaïli (29 ans).





Sur Twitter, le journaliste a posté un message adressé aux dirigeants marseillais : "Avec Belaïli et Slimani, l'OM serait chaque année en Ligue des champions, sans forcer, au lieu de ramer en Europa League Conférence", a-t-il écrit avec son objectivité habituelle.



Pour rappel, Slimani défend les couleurs lyonnaises depuis le mois de janvier dernier. Il totalise 8 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions, toutes compétitions confondues (dont 4 buts et 2 passes décisives en 29 matchs de L1). Quant à Youcef Belaïli, il a récemment mis un terme à son contrat avec le SC Qatar. Il est libre de rejoindre le club qu'il souhaite. Il a disputé 1 match de Ligue 1, en 2017, à Angers, et s'était notamment fait recaler par Montpellier, après un essai.



Nabil Djellit est coutumier de ce type de message. Il a longtemps milité pour la venue d'Islam Slimani, dont il ne semble pourtant pas être l'agent, à Marseille.