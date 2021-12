Séverac pense qu'Aulas méritait plus

Dominique Sévérac considère que Jean-Michel Aulas s'en est bien tiré, en écopant de 5 matchs de suspension ferme. Il pense que la commission de discipline a une nouvelle fois prononcé une sanction trop légère.





"La sanction juste pour Jean-Michel Aulas ? Je ne vais pas me renier, j'avais plutôt soutenu la thèse d'une suspension de six mois ferme. Déjà, je trouve que ce n'est pas grand-chose de le priver du protocole on va dire, ce n'est pas une sanction dingue. Donc une suspension de six mois ne m'aurait pas paru folle", a-t-il indiqué au micro de la chaîne L'Équipe. Il estime que la commission n'est pas à la hauteur : "Et puis en fait, j'en ai marre des demi-mesures. Je crois qu'on ne prend pas conscience de ce qui se passe. Il y a trop de matchs arrêtés, il y a trop d'incidents en France. J'ai l'impression de voir des choses que je croyais réservées à des championnats étrangers. Et là, on est toujours dans la demi-mesure : on retire un point, un point avec sursis, cinq matchs, dix matchs... Ça suffit !", a-t-il poursuivi.



Si même les adversaires de l'OM le disent... Jean-Michel Aulas continue quant à lui d'affirmer qu'il pourrait faire appel. Sauf qu'il pourrait écoper d'une peine plus lourde, devant une autre commission. Ira-t-il au bout de ses idées ?