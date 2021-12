Lyon accuse à nouveau Sampaoli et Cardoze

Depuis mercredi soir, Jean-Michel Aulas se plaint de la sanction prononcée contre lui par la commission de discipline. Hier soir, l'OL a posté un communiqué pour rappeler combien il était la victime de toute cette affaire, s'en prenant à Jacques Cardoze et Jorge Sampaoli. Il n'a bien sûr pas dit un mot sur Dimitri Payet.





"Il est particulièrement regrettable que la Commission de discipline de la LFP, après avoir lourdement sanctionné l'Olympique Lyonnais, n'ait pas tiré de conséquences des éléments portés à sa connaissance, à l'image du comportement de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et de certains de ses joueurs, dont le caractère menaçant est clairement attesté par l'arbitre et les délégués présents lors de la rencontre. De même, la tentative de pression du directeur de la communication de l'Olympique de Marseille devant les portes de la LFP, alors que la commission jugeait le dossier OL / OM à l'intérieur, marque le franchissement d'un nouveau cap, sans précédent. L'Olympique Lyonnais espère que le football ne rentre pas dans une ère où ceux qui sont les plus agressifs et crient le plus fort peuvent obtenir gain de cause ou changer le destin d'un match de cette manière", a notamment écrit le club rhodanien sur son site officiel.



Comme son président, le club lyonnais a indiqué "se réserver le droit de faire appel". Il ne l'a pour l'instant pas fait. Et pour cause, outre la comm' de façade, il paraît bien s'en tirer.