Mercato : un autre Romain sur les tablettes de l'OM ?

Pablo Longoria en pincerait pour Amadou Diawara (24 ans). Il pourrait le recruter dans l'optique du remplacement de Boubacar Kamara (22 ans), dont le contrat prendra fin en juin.





Selon les éléments recueillis par Il Tempo, l'OM s'intéresse de près à la situation du milieu de terrain de l'AS Rome. Peu utilisé cette saison (8 matchs toutes compétitions confondues), il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, lors du prochain mercato. Et il dispose du profil pour occuper le poste de milieu défensif actuellement tenu par Boubacar Kamara. Or ce dernier sera libre l'été prochain et certainement poussé vers la sortie (ou vers le banc) en janvier.



L'international guinéen (18 sélections) avait été recruté par le club de la Louve en provenance de Naples en échange d'un chèque de 21 millions d'euros, en 2019. Il a été gêné par les blessures, durant le premier exercice, et n'a depuis pas connu de saison totalement aboutie. Il dispose d'une bonne qualité de passe et travaille dur à la récupération. A contrario, il peine parfois à rester concentré durant les 90 minutes. Nombreux sont les joueurs qui ne parviennent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le club romain et Pablo Longoria paraît à nouveau vouloir en profiter.



Amadou Diawara possède un contrat portant jusqu'en juin 2024. A Marseille, il pourrait retrouver Arek Milik, qu'il a connu dans la ville du Vésuve.