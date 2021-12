L'OM qui veut gagner la C4, ça énerve Moscato

Vincent Moscato voudrait que l'OM se concentre sur la Coupe de France, plutôt que la Ligue Europa Conférence. Il ne comprend pas que les dirigeants phocéens fassent un objectif de ce qu'il considère être comme une "coupe de pompes".





"Les enthousiasmes artificiels me fatiguent. Tu n'es pas obligé de t'enthousiasmer pour tout. Tu as la Ligue des champions et l'Europa League et puis c'est tout. La Conférence League ce n'est pas un titre ça oh. Ce n'est pas un titre ça. A choisir, je prends la Coupe de France et pas la C4. Sampaoli, il nage comme un poisson dans l'eau, mais ce n'est pas un cerveau. Il convient aux supporters. Il vaut mieux jouer la Coupe de France. La C4, c'est une coupe de pompes, voilà", a déclaré l'ancien joueur de rugby, au micro de RMC.



Quelles que soient les compétitions, les Marseillais ont certainement à coeur d'aller le plus loin possible. Depuis l'arrivée des Qataris, il n'est pas évident pour les autres clubs de remporter des titres. Hors période Didier Deschamps, les Olympiens n'avaient pas non plus été à la fête sous les années Louis-Dreyfus.