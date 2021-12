Mercato : l'ASSE veut relancer Mandanda

L'AS Saint-Étienne penserait à Steve Mandanda (36 ans), pour compenser la blessure d'Étienne Green (21 ans). Une offre de prêt pourrait être transmise à l'OM, cet hiver.





D'après les éléments obtenus par le Quotidien du Sport, le club stéphanois pense au portier phocéen en vue du mercato hivernal. Pascal Dupraz, nouveau coach des Verts, souhaiterait en effet voir arriver un gardien de but expérimenté. Ses dirigeants auraient établi une liste de plusieurs noms, dont l'un serait Mandanda. L'ASSE en ferait une priorité et serait déjà venue aux renseignements auprès des décideurs marseillais. Le natif de Kinshasa disposerait d'un bon de sortie pour cet hiver, à condition qu'un remplaçant lui soit trouvé pour la seconde partie de saison.



Concrètement, Saint-Étienne souhaiterait obtenir un prêt avec prise en charge partielle du salaire du joueur. Il voudrait également proposer une prime à Mandanda, pour compenser un effort demandé sur la partie de salaire restant à sa charge. Le portier phocéen ne serait pas vraiment emballé et privilégierait pour l'instant un prêt à l'étranger.



Mandanda totalise 699 apparitions sous la tunique de l'OM, depuis 2007. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024.