Riolo : "Si Aulas veut avoir la classe de s'excuser, qu'il le fasse..."

Daniel Riolo est revenu sur le soir de Lyon-OM, lors duquel il était violemment accroché avec Jean-Michel Aulas. Il avait eu des infos sur les agissements du président de l'OL.





"Puisque l'épisode avait fait beaucoup parler, le soir du match Jean-Michel Aulas était invité dans l'After. Il m'avait insulté en direct. Puisque même si ça parait désuet, chenapan est une insulte. Il suffit de regarder un dictionnaire et vous le verrez. Il disait que je me trompais et il avait tort. J'avais les informations justes. J'avais raison de A à Z sur tout le dossier. Puisqu'il m'avait demandé ce soir-là de m'excuser en direct, sinon il prendrait un avocat, moi je ne prendrai pas d'avocat. Moi je ne porte pas plainte. S'il veut avoir la classe de s'excuser, qu'il le fasse. J'en prendrai note. Je ne ferai pas le cinéma de "Je vais contacter un avocat, je vais porter plainte en diffamation" et tout le cirque. Téléphoner à tous les patrons de rédaction de la terre entière pour me transformer en sans-emploi...", a confié le journaliste de RMC au micro de l'After, mercredi soir.



Des mots forts qui n'épargnent pas le Lyonnais. Si cela se confirme en appel, cette affaire ne devrait pas arranger la réputation du président de l'OL.