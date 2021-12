Strasbourg-OM : compos probables, chaîne et horaire du match

L'OM se déplace à Strasbourg, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Compos, chaîne de diffusion, horaire... Voici toutes les informations à connaître sur la rencontre.





Le club marseillais a sauvé son honneur en C3 en obtenant la qualification pour la C4, qu'il disputera à compter du mois de février. Place désormais au championnat, où il espère bien terminer avant la trêve hivernale. Il affronte un RCSA en pleine bourre et qui reste sur deux victoires impressionnantes. La première face à Bordeaux (5-2), la seconde contre Nice (3-0). Il n'est donc pas à prendre à la légère.



Pour ce match, l'OM devrait pouvoir compter sur un effectif au complet, comme jeudi. Il est en revanche difficile de savoir sur quel système de jeu va s'appuyer Jorge Sampaoli. L'Argentin paraît en effet éprouver quelques problèmes à associer Arek Milik et Dimitri Payet. Côté strasbourgeois, Julien Stéphan a disposé d'une grosse semaine pour préparer la rencontre. Ses troupes seront reposées et briefées sur la tactique olympienne. Les Alsaciens doivent toujours composer avec l'absence de Maxime Le Marchand, lequel souffre du dos. Lebo Mothiba est quant à lui jugé trop juste pour évoluer avec l'équipe première. Il participera au match de la réserve, ce weekend.





L'historique des matchs entre Strasbourg et l'OM

En championnat, Strasbourg et l'OM se sont affrontés à 97 reprises, pour 42 victoires phocéennes, 28 nuls et 27 succès alsaciens. Les derniers face à face ont plutôt été à l'avantage des Marseillais :



3 mai 2019 (L1) : Strasbourg 1-1 OM

20 octobre 2019 (L1) : OM 2-0 Strasbourg

29 janvier 2020 (CdF) : OM 3-1 Strasbourg

6 novembre 2020 (L1) : Strasbourg 0-1 OM

30 avril 2021 (L1) : OM 1-1 Strasbourg.





Les compos probables de Strasbourg-OM

Voici la tendance, concernant la composition des équipes de Strasbourg-OM. Nous posterons les compos officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Gueye, Guendouzi, Payet - Under, Milik, De la Fuente.



La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Thomasson, Prcic, Sissoko - Diallo, Ajorque.





Strasbourg-OM, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le match Strasbourg-OM sera diffusé à partir de 17h00, dimanche, sur Amazon Prime Vidéo et Canal+ Sport. A noter que les abonnés d'Amazon Prime n'auront pas besoin du Pass Ligue 1, pour y accéder.