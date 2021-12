Mercato : vers un retour de Perrin, cet hiver ?

L'OM envisagerait de récupérer Lucas Perrin (23 ans), à l'occasion du mercato hivernal. Il est pour l'instant prêté à Strasbourg, que l'équipe de Jorge Sampaoli affrontera dimanche (17h00).





Selon l'insider Treize013, le club phocéen étudie l'idée d'un retour du défenseur axial, en janvier : "L'OM réfléchit à un possible retour au club pour le Marseillais Lucas Perrin (en prêt au RCSA)", a-t-il écrit sur Twitter. Jorge Sampaoli a d'ailleurs évoqué son cas en conférence de presse, vendredi, et confirmé qu'il était attentif à ses prestations : "Lucas peut avoir une évolution intéressante avec nous, mais on pensait que c'était important qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu, donc on a parlé avec lui et on a décidé avec lui de le laisser partir en prêt pour l'évaluer. Il est très bien en ce moment. La saison passée, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu. On le suit, et on l'évalue pour son éventuel retour au club l'été prochain."



Lucas Perrin dispose d'un contrat avec l'OM portant jusqu'en juin 2023. Son prêt à Strasbourg paraissait inclure une option d'achat obligatoire de 1,2 million d'euros, élément que n'a pas évoqué le coach argentin. Le défenseur a disputé 13 matchs de Ligue 1, depuis le début de la saison.