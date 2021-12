Bodmer donne un bon conseil à Longoria pour son mercato

Mathieu Bodmer considère que l'OM est un vrai prétendant au podium. Il pense néanmoins que Pablo Longoria doit renforcer son effectif avec un nouvel attaquant et avec un joueur pour le couloir gauche.





"L'OM peut aller chercher la deuxième place cette saison donc moi à leur place je recruterais cet hiver. Déjà il faudra qu'ils dégraissent un peu, Amavi et un défenseur central, car il y en a quasiment 5 aujourd'hui. Alvaro, Balerdi et Caleta Car sont trois pour le même poste. Pareil au milieu de terrain. Il y a la situation de Kamara qui est un peu compliquée. Au niveau de son contrat. J'irai chercher un deuxième attaquant pour suppléer Milik avec un rôle différent. Après il y a le couloir gauche. Je ne suis pas convaincu par Luis Henrique et Konrad que j'aime beaucoup n'est aujourd'hui pas décisif. Il n'a pas de statistique, très peu de buts, très peu de passes décisives", a déclaré l'ancien milieu de terrain de Nice et du PSG au micro de RMC.



Surveillé par la DNCG, l'OM ne devrait pas pouvoir se permettre de recruter sans qu'il y ait des départs. Il reste donc à voir si Jordan Amavi, Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara seront sensibles aux opportunités, en janvier. C'est loin d'être acquis ! Le premier paraît disposer d'un salaire confortable, jusqu'en... 2025. Quant au second, il garde en travers qu'on lui ait refusé Liverpool et avait refusé de bouger, en fin de mercato. Le troisième semble enfin tabler sur un départ au terme de son engagement, l'été prochain. Les difficultés de Pablo Longoria paraissent dès lors loin d'être résolues.