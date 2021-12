Deschamps ne ferme pas la porte à une signature au PSG

Didier Deschamps s'est exprimé sur une possible signature au PSG, dans les saisons qui viennent. Il ne trouverait pas ça bizarre et ne l'exclut pas.





Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, le sélectionneur des Bleus s'est exprimé sur la possibilité d'une signature au PSG, après sa mission actuelle. Il ne ferme pas la porte : "Si je me vois entrainer un jour le PSG avec mes liens avec l'OM ? Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas sur le marché. Vous me poserez la question dans un an si l'émission est encore là", a-t-il d'abord lancé. Et de détailler sa pensée : "Je ne parle pas pour moi. Des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un entraineur ne le pourrait pas. Si cela ne me poserait pas de problème d'entrainer le PSG ? Ce n'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion. (Antonio) Conte a été champion avec la Juventus et l'a été avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Il s'est fait des amis d'un côté et des ennemis de l'autre. Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui."



Il est difficile de savoir si la distance mise par Didier Deschamps par rapport à l'OM est liée à sa fonction de sélectionneur, ou non. D'aucuns pourraient penser que les difficultés qu'il a connues avec José Anigo ou Rachid Zeroual pèsent encore dans le rapport qu'il entretient avec le club phocéen. Si cela est sincère, laisser la porte ouverte au PSG est tout sauf anodin pour celui qui a porté en premier la coupe d'Europe, en 1993.