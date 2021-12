Bennani : "Il n'y pas trop de jeu de permutation, à l'OM"

Karim Bennani sait pourquoi cet OM éprouve des difficultés dans le jeu offensif. Il pense que le retour d'Arek Milik (27 ans) a profondément modifié le jeu de l'équipe de Jorge Sampaoli, le ramenant à un style plus classique.





"Il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est le retour de Milik, qui change complément la donne offensivement à Marseille. On dit que c'est moins enthousiasmant offensivement qu'avant, où Marseille marquait beaucoup de buts et en prenait beaucoup. Là, c'est beaucoup plus réfléchi et rationnel. Surtout parce que Milik, il a fallu l'incorporer dans cette équipe. Le jeu n'est plus du tout le même. Quand Milik n'était pas là, Payet se muait en faux neuf, donc ça tournait autour. Un peu comme Lyon avec Paqueta. Il y a aujourd'hui un point d'ancrage qui est Milik, donc c'est plus stéréotypé. Il faut passer par les côtés et centrer pour la tête de Milik. Il n'y pas trop de jeu de permutation. Voilà pourquoi le jeu de Marseille est plus stéréotypé que les semaines précédentes. Une saison, c'est long et cyclique", a confié le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Il est étonnant de constater que certains médias en font encore davantage sur les "problèmes" de l'OM, qui est 3e, que sur ceux de l'OL, qui est 13e. Jorge Sampaoli devra en tout cas trouver quelques solutions tactiques pour faire en sorte que chacun de ses joueurs s'épanouissent dans son système. Cela ne paraît pour l'instant pas être totalement le cas.