Mercato : l'OM ciblerait une pépite du Dynamo Kiev

L'OM aurait inscrit le nom de Samba Diallo (18 ans) sur ses tablettes, pour améliorer son attaque. Le joueur a toutefois signé un contrat professionnel avec le Dynamo Kiev et il devrait désormais être difficile de le faire venir.





Selon les informations obtenues par L'Équipe, le club phocéen s'intéresse de près au parcours de l'attaquant du Dynamo Kiev. Pablo Longoria souhaitait le recruter avant qu'il ne paraphe un contrat professionnel. Or il vient le faire et est désormais engagé pour 5 saisons avec le club ukrainien. Le site du quotidien précise que le président de l'OM a piqué une colère en apprenant la nouvelle, alors que le joueur allait être libre à compter de janvier. De nombreux partenariats ont en effet été noués au Sénégal. Il dispose toutefois d'une clause libératoire qui sera active lors de l'été 2022.



Samba Diallo a été formé à Darou Salam, et non à Diambars, site de formation partenaire de l'OM. Il a inscrit 5 buts en Youth League, cette saison, dont un magnifique enroulé contre le Barça, le 2 novembre. Il est international sénégalais chez les moins de 20 ans. Il serait notamment pisté par Dortmund, le RB Leipzig, le Barça, Villarreal, Anderlecht, Manchester City et Newcastle.