Peres : "Gerson est de plus en plus à l'aise dans le groupe"

Luan Peres (27 ans) a donné son avis sur l'adaptation de Gerson (27 ans). Il a admis avoir beaucoup discuté avec lui, ces dernières semaines. Il est convaincu qu'il dispose du talent pour devenir un joueur important.





"Il a effectivement eu une adaptation un peu compliquée. Il m'en a parlé assez souvent, a révélé le défenseur en conférence de presse. Ça a été un moment difficile de sa vie, mais il faut comprendre les changements : de pays, de climat, de culture, de position. C'est un grand joueur, international brésilien. Il est en train de s'adapter, il ne s'est pas laissé abattre. Hier, il a eu trois occasions de but. C'est un excellent joueur, et il est de plus en plus à l'aise dans le groupe."



Gerson a paru plus à l'aise sur les trois dernières rencontres. Il a marqué contre Nantes (1-0) et Brest (1-2), et a en effet bénéficié de plusieurs opportunités face au Lokomotiv Moscou. Il joue actuellement à un poste relativement offensif, alors que son profil paraît plutôt être celui d'un numéro huit. Il totalise 20 matchs, 3 buts et 2 passes décisives sous le maillot de l'OM.