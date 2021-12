Sampaoli parle à nouveau du mercato

Jorge Sampaoli a de nouveau parlé du marché des transferts de janvier. Il pense que l'OM doit en profiter pour rééquilibrer l'effectif.





"On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins de l'effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu'il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus. Il y a ces débats avec les dirigeants au club", a déclaré le coach marseillais face aux médias, ce vendredi. Il avait déjà évoqué le recrutement hivernal, il y a quelques jours, précisant qu'il souhaitait voir arriver des joueurs plus expérimentés, de façon à encadrer les jeunes éléments.



Pour rappel, l'OM a été placé sous contrôle par la DNCG. L'instance encadre donc ses indemnités de transfert et sa masse salariale. Sans départ, il devrait dès lors être difficile de se renforcer. Il reste à voir si les dirigeants recevront des propositions pour les joueurs susceptibles de partir, tels que Jordan Amavi, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.