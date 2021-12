Sampaoli : "Les adversaires connaissent notre jeu"

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le match à venir Strasbourg-OM (18e journée de la Ligue 1). Il a donné ce qu'il pensait être les clés du match. Il a aussi commenté le coup de moins bien de son équipe.





"On sait qu'on affronte une équipe de Strasbourg en excellente forme offensivement. Les meilleures solutions de contrer une telle attaque, c'est un marquage strict, ou prendre le contrôle du jeu pour que les joueurs adverses soient le moins possible en contact avec notre but. On a peu de temps pour se préparer. On a un calendrier très chargé. On sait très bien que ce sera très compliqué. Ce sera un match très difficile si on ne fait pas ce qu'il faut, ou qu'on ne choisit pas les bons joueurs", a estimé le coach argentin face aux médias, ce vendredi.





"Il faut contrôler la manière dont il nous font mal"

Il a aussi donné son sentiment sur les difficultés des dernières semaines : " Les adversaires connaissent notre jeu, mais on sait aussi comment ils le contrent. Mais il faut contrôler la manière dont ils nous font mal. Neutraliser un style de jeu, c'est plus simple que d'avoir une idée", a-t-il poursuivi.



L'OM paraît pour l'instant éprouver des difficultés à faire de grosses différences. Les quatre derniers matchs se sont joués à un but d'écart (3 victoires et 1 défaite).