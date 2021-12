Mamadou Niang devient consultant et commentera l'OM

L'ancien attaquant de l'OM entame une nouvelle reconversion et va devenir consultant chez Eurosport à l'occasion des 32e de finale de Coupe de France.





Retraité depuis 2015 après un ultime challenge du côté d'Arles-Avignon, Mamadou Niang avait marqué de son empreinte son passage à l'OM entre 2005 et 2010 (100 buts en 227 matchs). Après une première reconversion en tant qu'entraîneur adjoint à l'Athletico de Marseille, le Sénégalais ouvre un nouveau chapitre et deviendra consultant pour Eurosport.



Il sera même derrière le micro à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France que la chaîne retransmet. Il fera ses premiers pas lors de la rencontre entre l'AS Cannes et Dijon avant de rallier le Vélodrome le lendemain pour commenter la rencontre entre l'OM et le Cannet-Rocheville.