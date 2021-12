Peres : "Avec mon épouse, on s'est adaptés plus rapidement qu'on ne le pensait"

Face aux médias, Luan Peres (27 ans) a donné son sentiment sur ses premiers mois passés à l'OM. Il admet avoir connu une baisse de niveau, ces dernières semaines.





Le Brésilien se plait à Marseille : "Premièrement, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de participer à presque tous les matchs. C'est un grand plaisir pour moi. Je souhaite améliorer mon jeu et mon travail. Avec mon épouse, on s'est adaptés plus rapidement qu'on ne le pensait à Marseille. On a goûté la bouillabaisse, qu'on apprécie", a-t-il déclaré le défenseur en conférence de presse.





"Ce n'est pas dû à l'accumulation des matchs"

Il a aussi évoqué sa petite baisse de niveau : "Ma baisse de forme ? Ce n'est pas dû à l'accumulation des matchs. Un match n'a rien à voir avec l'autre, chaque match est différent. À chaque match, le schéma est différent, ce qui compte est de bien récupérer. Parfois, on prend des coups, on a des douleurs évidemment. Mais on a les kinés pour nous aider. L'important, c'est le jeu collectif et la défense, pour qu'elle soit la plus imperméable possible", a-t-il ajouté.



Depuis l'été dernier, Luan Peres a participé à 24 matchs et marqué 2 buts.