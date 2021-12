Bosz : "C'est Marseille qui a refusé de jouer"

Peter Bosz s'est exprimé sur la décision de la commission de discipline. Il la juge injuste et regrette carrément que l'OM ait refusé de reprendre le jeu, après que Dimitri Payet (34 ans) ait pris la bouteille dans la tête.





Comme son président, le technicien lyonnais considère que la sanction prononcée par la commission de discipline est trop sévère avec l'OL : "Je suis très déçu. Ce qui s'est passé n'était pas bien, mais punir le club... Il y avait 60 000 personnes dans le stade et il y a un fou qui fait ça", a-t-il confié en conférence de presse, ce vendredi.



Comme son président, Jean-Michel Aulas, il aurait voulu que le match reprenne : "Pour les joueurs, je ne comprends pas surtout que c'est Marseille qui a refusé de jouer après. J'étais dans le vestiaire de l'arbitre et il a très clairement dit: 'on va rejouer', mais Marseille a refusé. Maintenant, c'est nous qui sommes punis. Bien sûr, c'est l'un de nos supporters, mais... non. Je ne comprends pas. Le huis clos ? J'ai appris ce mot. Là encore, on punit les bonnes personnes qui étaient dans le stade et ce n'est pas comme il faut." Et de conclure sur la position de victime de Lyon : "Je regrette que nous servions d'exemple après une série de faits qui se sont produits dans d'autres stades depuis le début de la saison."



Dimitri Payet devra bientôt s'excuser d'avoir pris la bouteille et d'avoir eu mal. Comme celle de Nice, il y a quelques mois, l'attitude des Lyonnais est détestable dans cette affaire. Pour rappel, le Réunionnais n'a pas été visé par un projectile, mais par huit projectiles.