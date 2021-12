Mercato : l'OM serait dans le coup pour recruter Ilenikhena

L'OM figurerait dans la liste des clubs intéressés par George Ilenikhena, un attaquant de 15 ans qui évolue à Amiens. Deux clubs allemands seraient aussi sur sa piste.





Selon les éléments recueillis par Foot Mercato, le club phocéen apprécie le profil de George Ilenikhena, jeune pépite pensionnaire du centre de formation d'Amiens. Il est décrit comme un avant-centre puissant, rapide, technique et capable de prendre la profondeur. Il serait également ciblé par deux formations allemandes, dont le nom n'a pas filtré.



Le joueur n'a pour l'instant pas fait d'apparition avec l'équipe première d'Amiens. Il a en revanche été présélectionné en équipe de France U16. Il paraît bien sûr encore tendre pour apporter de la concurrence à Bamba Dieng et Arek Milik. La rumeur montre toutefois que Pablo Longoria continue de se projeter sur l'avenir et envisage de ramener d'autres pépites, lors des prochains mercatos.



George Ilenikhena a fait le début de sa formation à Antony. Il a rejoint les Amiénois l'été dernier.